"Leydi Di" filmi 4 Ekim'de vizyona girecek

Komedi filmi "Leydi Di" 4 Ekim'de vizyona girecek. Filmin vizyonundan başrol oyuncuları, çekim süreci ve filmin içeriğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncu Mahir İpek, filmde bir mali müşaviri canlandırdığını belirterek, "Film iyi bir komedi filmi oldu diyebilirim. Seyircinin de beğeneceğini düşünüyorum. Oynadığım karakter aslında biraz da filmin içerisindeki insanların en dürüstü, en safı. Aslında biraz da bütün o yaşananların içerisindeki sağduyunun temsilini oynuyorum diyebilirim" dedi.



Her karakterin ayrı bir hikayesi olduğunu kaydeden İpek, "Bu filmi diğer komedilerden ayıran özellik budur sanırım. Yani bir tane başrol oyuncusunun hikayesi etrafında dolaşmıyor senaryo" diye konuştu.

"FİLMDE BÜTÜN KOMİKLER BİR ARADA GELİYOR" Bir diğer başrol oyuncusu Arif Pişkin ise filmde Arap Fahri karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Arap Fahri, filmdeki pavyonun sahibi. Biraz aşık, biraz takıntılı, biraz sinirli ama komik olayların içerisinde kendini var etmeye çalışan ilginç karakterlerden bir tanesi bence" ifadelerini kullandı.



Pişkin, film çekimlerinin eğlenceli geçtiğini vurgulayarak, "Film, bütün komiklerin bir araya geldiği, kimsenin aklına gelmeyen insanların, kimsenin aklına gelmeyecek ortamlarda karşılaştığı, değişik olayları anlatan bir hikaye oldu. O yüzden gerçekten gülecek izleyici" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir de filme dair, "Çok içime sinen bir senaryo, çok akıcı, çok güzel yazılmış bir iş. Oyuncu kadrosu da öyle. Herkes bütün yeteneklerini sergiledi. Seyircinin de böyle gelip gerçekten kafa dağıtacağı, gülerek, eğlenerek çıkacağı tatlı bir iş yaptık diye umut ediyorum" görüşünü paylaştı.



Canlandırdığı karaktere ilişkin ise Özdemir, "Benim için çok başka bir tecrübeydi bir dansözü oynamak. Onun için bir dans eğitimi sürecim de oldu. Böyle bir karakteri daha önce hiç canlandırmadım. O yüzden tabii ki çok tatlı bir zorluk oldu bu. Bazen strese girdiğim, 'bunları nasıl yapacağım falan' dediğim de oldu. Ama bu bence her oyuncuyu çok besleyen bir şeydir. Benim için çok özel bir karakter Maya" dedi.

"AYAKLARI YERE BASAN BİR KOMEDİ" Oyuncu Celil Nalçakan da çekim sürecinin kendisi için zor geçtiğini anlatarak, "Çekimleri yaptığımız zaman havalar çok sıcaktı. Ama senaryo sıcağı bize düşündürmeyecek kadar kaliteliydi açıkçası. Benim rolüme gelecek olursak, ben de tövbe etmiş eski bir kabadayının, tövbesinin bozulma sürecini oynadım" şeklinde konuştu.



Filmin içeriğine değinen Nalçakan, şunları kaydetti:



"Komik bir film bekliyor izleyicileri ama böyle sulu zırtlak bir komedi değil. Ayakları yere basan bir komedi. Kendi özelimde ben ekipteki arkadaşlarımın pek çoğunu, meslektaşlarımın pek çoğunu tanıyordum ve tamamına hayranım. Fakat bugüne kadar birlikte çalışmak hiç nasip olmamıştı. Bu filmde bunu yaşadım ve benim için çok büyük bir şans oldu."