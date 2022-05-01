Leyla Gencer vefatının 14. yılında konserle anılacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın önemli sopranolarından Leyla Gencer’i vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs saat 20.00'de gerçekleştirilecek anma konserinde Giuseppe Verdi'nin 'Macbeth', 'La Forza del Destino' ve 'Don Carlo', Amilcare Ponchielli'nin 'La Gioconda', Giacomo Puccini'nin 'Manon Lescaut' ve 'Tosca', Francesco Cilea'nın 'Adriana Lecouvreur' ve Umberto Giordano'nun 'Andrea Chenier' operalarından aryalar seslendirilecek.



Hüseyin Likos ile Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik edeceği konserde, solist olarak Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N. Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney ve Bülent Külekçi sahne alacak.

