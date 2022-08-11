Leyla Hanım filmine Berlin'den ödül

Uluslararası arenada festival yolculuğu devam eden Leyla Hanım filmi şu ana kadar Altın Safran Film Festivali, Anatolian Film Awards, Istanbul Film Awards, International Smyrna Movie Festival ve ARFF Amsterdam International Awards’da resmi seçkiye girerek ödüller kazandı.



Cumhuriyet'in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan'ın hayatını beyazperdeye taşıyan yapım ilk olarak 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ardından IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren “Leyla Hanım”, ‘En İyi Türk Belgesel Sinema Filmi’ ödülünü kucakladı.



Son olarak ise 'Leyla Hanım' filminin yönetmeni İlke İşisağ, Berlin Indie Film Awards’ta uzun metraj belgesel dalında ‘En İyi Yönetmen’ seçildi.



Tarihi filmde Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA HANIM FRAGMANI