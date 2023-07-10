“Leyla’nın Kardeşleri” ve yeni İran

Yönetmenliğini ve yazarlığını ”Life and a Day" (Sonsuzluk ve Bir Gün) filminden hatırlayacağımız Saeed Roustayi, bu kez "Leyla'nın Kardeşleri" filmi ile adından söz ettirdi. 2022 yılında, 75. Cannes Film Festivali bünyesinde dünya prömiyerini yaparak görücüye çıkan film, FIPRESCI Ödülü’ne değer bulundu. Ancak film, yapım aşamasından Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimine ve yayınlanmasına kadar İran'da tartışmalara ve haberlere konu oldu.



Kırmızı halıda oyuncu Navid Mohammadzadeh‘nin eşini öpmesi, bazı oyuncular hakkında ortaya atılan skandallar ve Leyla karekterini canlandıran Taraneh Alidoosti'nin seçtiği kıyafet... Ve en önemlisi, filmin ükede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara denk gelmesi, "Leyla'nın Kardeşleri"ni her yönüyle tartışma konusu yaptı. Filmin İran'da gösteriminin yasaklanması ise özellikle İranlı gençler arasında filme olan merak ve izleme istediğini artırdı.



Filmin konusu kısaca, kırk yaşında olan ve ailesiyle birlikte yaşarken tüm ailenin yükünü omuzlamış Leyla ve dört erkek kardeşinin yaşamını anlatıyor. Leyla'nın merkeze alındığı filmde, ABD-İran ilişkileri, aile içi çatışma, İran’ın ekonomik ve toplumsal durumu ve ülkedeki sınıf mücadelesine dair izler görebiliyoruz. Yönetmenin bir kadın olarak Leyla'nın gözünden İran toplumunu izleyiciye sunması, ülkede kadının konumu ve mücadelesine dair çarpıcı bir gerçeklik de sunuyor.

