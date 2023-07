“Leyla’nın Kardeşleri” ve yeni İran

“YENİLDİN AMCA”



Filmde Leyla'nın kardeşleri üzerinden İran toplumunun tedavi edilemeyecek hastalıklı bir toplum olarak sunulduğunu görüyoruz. Daha muhafazakar olan Ali Rıza'nın "korkaklığı", "just do it" (Yap gitsin!) yazılı tişörtüyle Manuçehr'in “şark kurnazlığı”, sadece kaslarını geliştirmiş Ferhat'ın "ahmaklığı" ve baba evinden yumurta çalan Perviz'in "açgözlülüğü" kurtarılamayacak, sevk ve idareye mahkum bir toplum tasviri sunuyor. Çocuklarından çok kendi saygınlığını düşünen ve buna yatırım yapan babaya dört erkek kardeşin bağımlılığı, Leyla karakterinin “düşünmeye cesaret et!” çağrısı ile yok edilmeye çalışıyor.



Ali Rıza Leyla'ya kendi korkaklığını itiraf ettiği sahnede, "Buna inanmayabilirsin ama güzel şeylerin olmasından bile korkuyorum. Her şey yolunda giderken kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Kusurları sevmiyorum ve mükemmellik beni korkutuyor. Nasıl iş bu? Mutlu olmaktan bile korkuyorum” diyor. Leyla'nın cevabı ise, "Nasıl düşüneceğin değil, ne düşüneceğin öğretildi sana?” oluyor. Çünkü Leyla'ya göre tüm sorunların kaynağı, cehaleti ile anne ve yozlaşmışlığı ile babadır. Leyla bunu ebeveynlerine "Keşke ölüp gitseniz" serzenişiyle ortaya koyuyor.



Filmin finalinde bir doğum günü eşliğinde babanın ölümü ailenin kurtuluşu olarak tasvir ediliyor. Babasının oturduğu koltukta öldüğünü fark eden Ali Rıza, hala içinde duyduğu bağlılık ile babasının yarım kalmış sigarısını elinden alıyor ve içmeye başlıyor; bir mirasçı gibi. Bu sahnede anlıyoruz ki babanın ölümü ile nizam çökmüş ve çocuklar için korku duvarları yıkılmıştır. Yönetmen bunu o sırada oyun oynayan çocukların dilinden, “yenildin amca” sözüyle aktarıyor.

