Liam Payne'in ölmeden önce seslendirdiği şarkı yayınlanacak

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. İngiliz şarkıcının ölümünden önce birden fazla yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Payne'in vücudunda ketamin ve metamfetamin gibi maddelerin karışımından oluşan bir kokteyl türüne rastlandı.

Payne'in "Do No Wrong" adlı şarkısı 1 Kasım'da yayınlanacak.

Söz yazarı Sam Pounds, "Bu şarkının olumsuz yankıları gölgede bırakmasını diliyorum. Pozitif şifa gücünün her birinizi kucaklamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

NOTU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Payne'in kız arkadaşı Kate Cassidy, evlilik planları yapmaya başladıklarını ve sevgilisinin kendisine bıraktığı notu açıkladı.



Cassidy, paylaşımında "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Kalbim kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde paramparça oldu. Keşke şu anda bu kadar karanlık gelse de dünya üzerinde yarattığın büyük etkiyi görebilseydin. Herkese; milyonlarca hayranına, ailene, arkadaşlarına ve özellikle bana çok fazla mutluluk ve pozitiflik getirdin. İnanılmaz derecede seviliyorsun" dedi.

