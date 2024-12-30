Liam Payne'in ölümüyle ilgili 5 kişi suçlanıyor

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Payne'in ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişi suçlandı. Otel müdürü Gilda Martin ve otel çalışanı Esteban Grassi ile Payne'in arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor.



Otelde çalıştığı bildirilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra uyuşturucu tedarik etmekle suçlandı. Arjantin haber sitesi Infobae'ye göre, 5 sanıktan ikisinin tutuklanmasına karar verildi.



Geçtiğimiz kasım ayında Payne'in ölümüyle ilgili olarak 3 kişinin suçlandığı duyurulmuştu ancak isimleri o zaman açıklanmamıştı. Payne'in ölümünden sonra ABD'li ünlü haber ajansı TMZ'ye konuşan Roger Nores, şarkıcının "çok iyi bir arkadaşı" olduğunu ve yıldızın öldüğü gün birlikte vakit geçirdiklerini söyledi. Nores, Payne'in müzisyen balkondan düşmeden yaklaşık bir saat önce yanından ayrıldığında "şakacı ve mutlu göründüğünü" söyledi.

Payne'in ölümünden sonra polis, otel odasında uyuşturucu maddesi ve hasar görmüş eşyalar buldu.