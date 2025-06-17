Lilo ve Stitch oyuncularından David Hekili Kenui Bell hayatını kaybetti
Lilo ve Stitch filmindeki rolüyle tanınan Hawai'li aktör David Hekili Kenui Bell, 46 yaşında hayatını kaybetti.
Lilo ve Stitch filmiyle tanınan David Hekili Kenui Bell, 12 Haziran'da hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi günler sonra duyurdu.
Hawai polisi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını bildirdi. Bell'in ölüm haberi, ailesi, arkadaşları ve hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Bell'in kız kardeşi Jalene Kanani Bell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyini "tatlı, cömert, yetenekli, komik, zeki ve yakışıklı küçük kardeşim" olarak tanımlayarak, onu koşulsuzca sevdiğini ifade etti.
"The Wrecking Crew" adlı filmde rol alması planlanan ünlü oyuncunun ailesi, onun parlak ve parlayan bir yıldız olarak hatırlanacağını belirtti.
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