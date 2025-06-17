Lilo ve Stitch oyuncularından David Hekili Kenui Bell hayatını kaybetti

Hawai polisi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını bildirdi. Bell'in ölüm haberi, ailesi, arkadaşları ve hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Bell'in kız kardeşi Jalene Kanani Bell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyini "tatlı, cömert, yetenekli, komik, zeki ve yakışıklı küçük kardeşim" olarak tanımlayarak, onu koşulsuzca sevdiğini ifade etti.

"The Wrecking Crew" adlı filmde rol alması planlanan ünlü oyuncunun ailesi, onun parlak ve parlayan bir yıldız olarak hatırlanacağını belirtti.