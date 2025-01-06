Lily-Rose Depp yerden yere vurulan dizisini savundu

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan ve gösteriminin ardından 5 dakika alkışlanan Sam Levinson imzalı The Idol dizisi uzun süre gündem olmuştu.



HBO imzalı dizi, çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalmıştı. Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de eleştirmenlerden eleştiri toplamıştı.

Nosferatu filminin yıldızı Lily Rose Depp, The Idol dizisine gelen eleştiriler hakkında konuştu:



"Bence bu konuda en kötü şey, arkadaşım ve ailem olarak gördüğüm Sam Levinson hakkında insanların saçma sapan konuşması. Onunla ve dizide yapımcı olan eşi Ashley ile çok yakınım ve çok harika insanlar, çok nazikler ve beni bir şekilde kanatları altına aldılar."



Dizide yükselen pop yıldızı Jocelyn karakterini canlandıran Depp, Levinson'ın dizinin "tartışmalı olacağını her zaman bildiğini" ancak "bu tür işlere ilgi duyduğu için" devam ettiğini söyledi.