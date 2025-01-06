Lily-Rose Depp yerden yere vurulan dizisini savundu
Şu sıralar Nosferatu filmiyle gündemde olan Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp, The Weeknd ile başrollerini paylaştığı ve eleştirilerin hedefi olan "The Idol" dizisini savundu.
Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan ve gösteriminin ardından 5 dakika alkışlanan Sam Levinson imzalı The Idol dizisi uzun süre gündem olmuştu.
HBO imzalı dizi, çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalmıştı. Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de eleştirmenlerden eleştiri toplamıştı.
Nosferatu filminin yıldızı Lily Rose Depp, The Idol dizisine gelen eleştiriler hakkında konuştu:
"Bence bu konuda en kötü şey, arkadaşım ve ailem olarak gördüğüm Sam Levinson hakkında insanların saçma sapan konuşması. Onunla ve dizide yapımcı olan eşi Ashley ile çok yakınım ve çok harika insanlar, çok nazikler ve beni bir şekilde kanatları altına aldılar."
Dizide yükselen pop yıldızı Jocelyn karakterini canlandıran Depp, Levinson'ın dizinin "tartışmalı olacağını her zaman bildiğini" ancak "bu tür işlere ilgi duyduğu için" devam ettiğini söyledi.
Depp, diziyi ve karakterini "sevdiğini" ve eleştirileri kaldırabildiği için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
Oyuncu "Hayatımda çok şey öğrendiğimi hissettiğim bir dönemdi. Konfor alanımın dışına itilmiştim. Geri dönüp baktığımda hayatımın en özel zamanlarından biri olarak hatırlayacağım" dedi.
Kadrosunda The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimlerin yer aldığı dizi ilk sezonunun yayınlanmasının ardından ekranlara veda etti.
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