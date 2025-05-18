Lily-Rose Depp'in yeni rolü belli oldu

Film , Cormac McCarthy'in 1968 tarihli aynı adlı romanından uyarlanacak. Yönetmen koltuğunda ise Laszlo Nemes oturacak. Film aynı zamanda, yönetmenin ilk İngilizce uzun metrajı olacak.

Son döneminin genç yıldızları aynı projede buluşuyor. Deadline'ın haberine göre, Jacob Elordi ile Lily-Rose Depp, Outer Dark adlı filmde rol alacak.

Kitap, Büyük Buhran sırasında Appalachia'da kardeşinin bebeğini taşıyan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.



Depp son olarak Nosferatu filmindeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Euphoria ve Priscilla filmleriyle tanınan Elordi ise Emerald Fennell’ın yönetmen koltuğunda oturacağı Uğultulu Tepeler filminde Heathcliff'e hayat verecek.