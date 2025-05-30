Limp Bizkit grubu İstanbul'da konser verecek

Fred Durst önderliğinde 1994 yılında Florida'da kurulan Limp Bizkit, 17 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina Arena’da sevenleriyle buluşacak. Grup son olarak 2011 yılında düzenlenen Rock'n Coke festivaline katılmıştı.

1994 yılında Florida’da kurulan Limp Bizkit, 90’ların sonu ve 2000’lerin başında müzik dünyasını derinden etkileyen gruplardan biri oldu. Metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, milyonlara ulaşan albüm satışları ve asi duruşlarıyla bir dönemin kült figürüne dönüştü.

Hit şarkılar Nookie, Break Stuff, My Way, Rollin' ve Behind Blue Eyes, hem radyo listelerinde hem de müzik televizyonlarında dönemin en popüler parçalarına haline geldi. 30 yıldır müzik dünyasının içinde yer alan Limp Bizkit'in konser biletleri 2 Haziran Pazartesi günü satışa çıkacak.