Linkin Park, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış gösterisinde sahne alacak

YENİ VOKALİSTİ ARMSTRONG OLDU



Grubun baş vokalisti Chester Bennington'ın ölümünün ardından Linkin Park'ın yeni vokalisti Dead Sara grubundan Emily Armstrong oldu. 7 yıl sonra bir araya gelen grup, From Zero aynı yeni albümlerini ve "The Emptiness Machine" adlı yeni şarkılarını duyurmuştu



Grup, 2024 yılında 2 milyar yıllık dinleme sayısını aşan tek rock grubu oldu. Grubun From Zero (Deluxe Edition) albümü 16 Mayıs'ta yayınlanacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Linkin Park "Grup olarak bizim için yepyeni bir deneyim olacak ve geçmişten günümüze en sevdiğimiz şarkılardan bazılarını binlerce kişiyle ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen milyonlarla paylaşacağımız için heyecanlıyız" dedi.