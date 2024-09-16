Lisenin altında inanılmaz keşif: 9 milyon yıllık fosil hazinesi bulundu!

ABD'nin Los Angeles eyaletinin güneyindeki San Pedro Lisesi'nin altında, yaklaşık 8,7 milyon yıl öncesine ait deniz fosilleri bulundu.

Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında yapıldığı bildirilen kazılarda fosil kalıntılarının bulunduğu iki alan, Miyosen dönemine ait 8,7 milyon yıllık bir kemik yatağı ile Pleyistosen dönemine ait 120 bin yıllık bir kabuk yatağından oluşuyor.

"EKOSİSTEME EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"



California Eyalet Üniversitesi Long Beach Jeologlarından Richard Behl, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, araştırmacıların fosillerin kimyasal ve mineral yapılarını test ettiğini belirtti.





Behl, Miyosen döneminden kalma fosillerin diatomit adı verilen tortul kaya içinde bulunduğunu ve bu kayaların bölgenin zengin bir deniz ekosistemine ev sahipliği yaptığını gösterdiğini söyledi.



Envicom Corporation'daki kültürel kaynaklar direktörü Wayne Bischoff, yaptığı açıklamada, bu bulguların geçmiş bir çağın ekosistemini anlamaya yönelik önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Bischoff, "Bu, gelecekteki araştırmacıların dokuz milyon yıl önceki ekolojiyi bir araya getirmelerine yardımcı olacak tüm kanıtlara sahip olduğumuz nadir bir keşif" dedi.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"



Yayımlanan fotoğraflarda, soyu tükenmiş bir yunus türüne ait omur ve kaburga kemiği, kılıç dişli somonun çene kemiği ve yüzlerce küçük balık omurunun fosilleri yer alıyor. Los Angeles County Doğa Tarihi Müzesi'nin yardımcı küratörü Austin Hendy, araştırmacıların sığ sulardan derin sulara malzeme taşıyan bir denizaltı kanalı ve civarda volkanizma faaliyetinin olduğuna inandıklarını belirtti. Hendy, fosillerin ortaya çıkarılmasının büyük bir sürpriz olduğunu ekledi.



Fosiller, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi, San Pedro'daki Cabrillo Deniz Akvaryumu, California Eyalet Üniversitesi Channel Islands ve Los Angeles County Doğa Tarihi Müzesi gibi araştırma ve eğitim kurumlarına dağıtıldı. Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Müdürü Alberto Carvalho, fosil keşfinin "topluluğa ve bu liseye ün kazandıracak yoğunlaştırılmış çalışmaların yeni bir dönemine" yol açacağını ifade etti.

