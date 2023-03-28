Liv Tyler 16 yıl aradan sonra Marvel evrenine dönüyor

Armageddon ve Yüzüklerin Efendisi filmleriyle tanınan ve ünlü rock müzisyeni Steven Tyler'ın kızı olan ABD'li oyuncu Liv Tyler, Marvel serüvenine 16 sene sonra devam ediyor. 2008 yapımı The Incredible Hulk filminde Edward Norton’un canlandırdığı Bruce Banner’ın kız arkadaşı bilim insanı Betty Ross'u canlandıran oyuncu, "Captain America: New World Order" filmiyle beyazperdeye dönüyor.
Anthony Mackie, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimlerin yer aldığı filme dahil olan oyuncu, yine Betty Ross karakterini canlandıracak. Betty Ross, General Thaddeus “Thunderbolt”'un kızı. William Hurt'un ölümünün ardından bu rolü Harrison Ford'un üstleneceği açıklanmıştı.
Atlanta, Georgia’da çekimleri gerçekleşen filmin 3 Mayıs 2024’te gösterime girmesi planlanıyor.