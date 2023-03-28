Liv Tyler 16 yıl aradan sonra Marvel evrenine dönüyor

Anthony Mackie, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimlerin yer aldığı filme dahil olan oyuncu, yine Betty Ross karakterini canlandıracak. Betty Ross, General Thaddeus “Thunderbolt”'un kızı. William Hurt'un ölümünün ardından bu rolü Harrison Ford'un üstleneceği açıklanmıştı.

Atlanta, Georgia’da çekimleri gerçekleşen filmin 3 Mayıs 2024’te gösterime girmesi planlanıyor.