Logan Lerman, Only Murders In The Building kadrosunda

Percy Jackson filmleriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Logan Lerman, Only Murders in the Building dizisinde rol alacak. Oyuncunun diziye dahil olduğu, Selena Gomez'in paylaştığı kamera arkası fotoğrafları sayesinde ortaya çıktı.



Oyuncunun rolüne dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Diziye son olarak Renée Zellweger ve Christoph Waltz dahil olmuştu.



Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrollerini paylaştığı dizinin 4. sezonuna Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani ve Molly Shannon gibi isimler dahil olmuştu. Dizi, 3. sezonuyla 21 Emmy ödülüne aday gösterildi.