Lost yıldızı Josh Holloway beyazperdeye dönüyor
Bir döneme damgasını vuran Lost dizisinde Sawyer karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Josh Holloway'in yeni rolü belli oldu.
Amerikalı ünlü oyuncu Josh Holloway, Flint adlı filmle beyazperdeye geri dönüyor. 55 yaşındaki oyuncu, Louis L’Amour’un unutulmaz romanından uyarlanacak filmde başrolü üstlenecek.
Western filminin aynı zamanda yapımcıları arasında yer alan aktör, “Yıllardır anlatmak istediğim bir hikaye" ifadelerini kullandı. Ryan Whitaker’ın yazıp yöneteceği filmde, Hollway "James Kettleman" karakterini canlandıracak.
Başrollerini Matthew Fox, Jorge Garcia, Jorge Garcia, Maggie Grace, Josh Holloway, Evangeline Lilly'nin paylaştığı Lost, tüm zamanların en iyileri dizileri arasında yer alıyor.
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