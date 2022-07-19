Love Is Blind yarışmacısından Netflix'e dava: Çalışma koşulları insanlık dışı

Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve Netflix'e iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.



Hartwell, açtığı davada yemek ve suya erişimlerinin dahil engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.



BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell 'İnsanlık dışı çalışma koşullarının' oluşturulduğunu belirterek, yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini söyledi.



Hartwell, parası ödenmeyen saatlerinin ücretini ve maddi tazminat talep etti.



YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA



Yapım şirketi Kinetic Content ise yaptığı açıklamada, Hartwell'in diğer yarışmacıyla bir ilişki geliştiremediği için yarışmada bir haftadan daha az bir süre kaldığını belirtilerek iddialar yalanlandı.