Love Is Blind yarışmacısından Netflix'e dava: Çalışma koşulları insanlık dışı

Reality şov Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, Netflix'e iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Love Is Blind yarışmacısından Netflix'e dava: Çalışma koşulları insanlık dışı

Haberler 19.07.2022 - 13:37 | Son Güncelleme : 19.07.2022 - 13:41

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Love Is Blind (Aşkın Gözü Kördür) programının ikinci sezonun yarışmacılarından Jeremy Hartwell, yapım şirketi Kinetic Content ve 'e iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Hartwell, açtığı davada yemek ve suya erişimlerinin dahil engellenirken yapımcılar tarafından sürekli alkol tüketmeye teşvik edildiğini iddia etti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre; Davayı Los Angeles'ta açan Hartwell 'İnsanlık dışı çalışma koşullarının' oluşturulduğunu belirterek, yarışmacılara asgari ücretten daha az bir maaş ödendiğini söyledi.

Hartwell, parası ödenmeyen saatlerinin ücretini ve maddi tazminat talep etti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yapım şirketi Kinetic Content ise yaptığı açıklamada, Hartwell'in diğer yarışmacıyla bir ilişki geliştiremediği için yarışmada bir haftadan daha az bir süre kaldığını belirtilerek iddialar yalanlandı.

LOVE IS BLIND HAKKINDA

Geçen hafta reality şov kategorisinde Emmy ödüllerine aday gösterilen "Love Is Blind" adlı programda katılımcılar birbirlerini görmeden farklı odalarda konuşarak diğer yarışmacıyı tanımaya, ardından da evlenmeye çalışıyor. Yarışmacılar tanıma safhasında nişanlandıktan sonra diğer yarışmacıyı görebiliyor.

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