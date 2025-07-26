Lübnanlı sanatçı Ziad Rahbani hayatını kaybetti (Ziad Rahbani kimdir?)

Ünlü Lübnanlı besteci, oyun yazarı ve piyanist Ziad Rahbani, bugün(26 Temmuz 2025) 69 yaşında hayatını kaybederek Lübnan'da bir kültür çağının sonunu simgeledi. Efsanevi şarkıcı Fairuz ile besteci Assi Rahbani’nin oğlu olan Ziad Rahbani, 1970’lerde cesur siyasi hicivleri ve türler arası müziğiyle ün kazandı.



Rahbani, çatışma dönemlerinde halkın sesi oldu; mezhepçilik, yolsuzluk ve savaşı sanat yoluyla eleştirdi. Arap müziğini caz ve funk ile harmanlaması, bölgenin müzik anlayışını kökten değiştirdi.



ZİAD RAHBANİ KİMDİR?



Ziad Rahbani, Lübnan’ın en etkili sanatçılarından biridir. 1 Ocak 1956’da dünyaya gelen Rahbani, besteci, oyun yazarı, piyanist, şarkı sözü yazarı ve politik hiciv ustası olarak tanınır. Lübnan müziğini Batı caz ve klasik müzikle harmanlayarak kültürel bir dönüşüm yarattı. Ziad, 1970’li yıllarda hem müzikte hem de tiyatroda dikkat çekmeye başladı. Özellikle iç savaş döneminde Lübnan’daki siyasal yapıyı eleştiren hiciv dolu oyunlarıyla ün kazandı.