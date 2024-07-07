Luca Guadagnino'nun yeni filmi "After the Hunt" sete çıktı

"Call Me By Your Name", "Challengers" gibi filmlerle tanınan yönetmen Luca Guadagnino yeni filmi "After the Hunt" için hazırlıklar başladı. Film çekimlerinin başladığını başrol oyuncusu Julia Roberts duyurdu.

Luca Guadagnino'nun yeni filmi "After the Hunt" sete çıktı

Senaryosunu Nora Garrett'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu "After the Hunt"  filmi için hazırlıklar başladı.

Yıldız bir öğrencinin meslektaşlarından birine karşı suçlamada bulunmasıyla kendini kişisel ve mesleki bir dönüm noktasında bulan bir üniversite profesörünü konu alan After the Hunt filminde başrolleri Ayo Edebiri, ve Andrew Garfield paylaşıyor.

Luca Guadagnino'nun yeni filmi "After the Hunt" sete çıktı - 1

çekimlerinin başladığını başrol oyuncusu duyurdu. Ünlü oyuncu, ekip arkadaşlarıyla verdiği poza "İşte başlıyoruz. Luca" notunu düştü.

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