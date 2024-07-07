Luca Guadagnino'nun yeni filmi "After the Hunt" sete çıktı

Senaryosunu Nora Garrett'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu "After the Hunt" filmi için hazırlıklar başladı.

Yıldız bir öğrencinin meslektaşlarından birine karşı suçlamada bulunmasıyla kendini kişisel ve mesleki bir dönüm noktasında bulan bir üniversite profesörünü konu alan After the Hunt filminde başrolleri Ayo Edebiri, Julia Roberts ve Andrew Garfield paylaşıyor.