Lümpen ne demek? Lümpen kelimesinin sözlük anlamı

Lümpen, başlangıçta Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ikinci ünlü ortak çalışmaları Alman İdeolojisi'nde (1854) icat edilen terimdir.



Lümpen sözcüğünün Türk Dil Kurumu online sözlüğündeki açıklaması aşağıdaki gibidir:



1 . Marksçılık akımına göre toplumsal sınıf bilinci olmayan.



2 . İçinde bulunduğu toplumun kültürüne yabancı düşen, sözde bilgili tutum ve davranışlarıyla itici olan; mensup olduğu sınıfın insanlarından kendini üstün göstermeye çalışan, bu yolda itici tavır ve tutum sergileyen, büyük bölümü işçi sınıfından oluşmuş insanlar.

Lümpen kelimesinin sosyal hayatta sıklıkla karşımıza çıkan anlamı "ayatakımı" ve "sınıfsız" manasındadır.