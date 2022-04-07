Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Kavşaklar'

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 09:48
Türk müziğine getirdiği yeni solukla, döneminin en etkili ve üretken isimlerinden biri haline gelen yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz, heyecanla beklenen 5. solo albümünden 'Kavşaklar'ı tekli olarak dinleyicisiyle buluşturuyor.
Sözü ve müziği Mabel Matiz’e, aranjmanı Alaca’ya ait olan 'Kavşaklar', makam müziği ve urban-pop’u harmanlayarak etkileyici bir sound örneği sunuyor.
'Kavşaklar'ın artwork çalışması Şilili sanatçı Maria Jesus Contreras’a ait olup, Blind’da çekilen video klibin yönetmenliğini Cenan Çelik, sanat yönetmenliği ve styling’ini Anıl Can üstlendi.
'Kavşaklar' 8 Nisan Cuma günü Pose Records etiketiyle bütün dijital platformlarda ve Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayında olacak.