Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Kavşaklar'

Türk müziğine getirdiği yeni solukla, döneminin en etkili ve üretken isimlerinden biri haline gelen yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz, heyecanla beklenen 5. solo albümünden 'Kavşaklar'ı tekli olarak dinleyicisiyle buluşturuyor.



Sözü ve müziği Mabel Matiz’e, aranjmanı Alaca’ya ait olan 'Kavşaklar', makam müziği ve urban-pop’u harmanlayarak etkileyici bir sound örneği sunuyor.

