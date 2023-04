Mac DeMarco'dan 199 şarkılık albüm

Mac DeMarco, bu yılın başlarında yeni albümü "Five Easy Hot Dogs"u yayınlamadan önce hayranlarını alışılmadık şekilde dört yıl bekletti. Five Easy Hot Dogs'taki her parça farklı bir şehirde kaydedilmiş ve mikslenmişti. Cuma günü yeni albümünü yayınlayan DeMarco, uzun arayı telafi edecek yeni bir çalışmaya imza attı. Kanadalı müzisyenin "Five Easy Hot Dogs"tan sadece üç ay sonra çıkardığı yeni albümü "One Wayne G", tam 199 şarkıdan oluşuyor.



Ünlü müzisyenin albümünü aralıksız olarak baştan sona dinlemek 9 saat alıyor. "One Wayne G'’ adındaki albümün şarkıları 2018 – 2023 yılları arasında yazıldı. Albümdeki sadece birkaç şarkıya isim verilmesi, diğer şarkıların ise kaydedildikleri tarihin ismini taşıması dikat çekiyor.



"No Doubt About It", "Inside the Beavers Dam", "She Get The Gold Star" veya "The Truth" gibi bazı parçaların daha geleneksel isimleri de var. Şarkıların çoğu enstrümantal parçalar.



"One Wayne G"yi şimdilik djital platformlardan dinlemek mümkünken, Mac'in plak şirketi, yakında albümün plak ve kaset şeklinde fiziksel yayınının olacağına da işaret etti.

