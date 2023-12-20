Macar Piyanist ve besteci Havasi Antalya’da sanatseverlerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Antalya’ya gelen dünyaca ünlü Macar piyanist ve besteci Havasi, Cam Piramit’te Antalya’daki sanatseverlerle buluştu. Biletlerin satışa çıktığı ilk günlerden tükendiği festival kapsamında sahne alan Havasi konserine Antalya Büyküşehir Belediye Başkan Vekili Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve binlerce Antalyalı katıldı.



KENDİ BESTELERİNİ SESLENDİRDİ

Coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak bestelediği eserleriyle kendi orijinal müziğini muhteşem bir performansla izleyicilere aktaran ünlü piyanist, sempatik tavırları ile de hayranlarının gönlünde taht kurdu. Her parçasının arasında kısa konuşmalar yapan Havasi, daha önce tatil için geldiği Antalya’da bu kez konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

