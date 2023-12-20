Macar Piyanist ve besteci Havasi Antalya’da sanatseverlerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Antalya’ya gelen dünyaca ünlü Macar piyanist ve besteci Havasi, Cam Piramit’te Antalya’daki sanatseverlerle buluştu. Biletlerin satışa çıktığı ilk günlerden tükendiği festival kapsamında sahne alan Havasi konserine Antalya Büyküşehir Belediye Başkan Vekili Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve binlerce Antalyalı katıldı.
KENDİ BESTELERİNİ SESLENDİRDİ
Coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak bestelediği eserleriyle kendi orijinal müziğini muhteşem bir performansla izleyicilere aktaran ünlü piyanist, sempatik tavırları ile de hayranlarının gönlünde taht kurdu. Her parçasının arasında kısa konuşmalar yapan Havasi, daha önce tatil için geldiği Antalya’da bu kez konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Piyanoya 4 yaşında başlayan, yeteneklerini yeni nesillere aktarmak için Budapeşte Konservatuvarı’nda uzun süre öğretmenlik yapan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na da "en hızlı piyanist" olarak adını yazdıran Macar sanatçı, sahnede Türkiye ve Antalya’da bulunmaktan ve kalabalık bir izleyici kitlesi ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orijinal bestelerini dünyanın en önemli salonlarında icra eden sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı.
PİYANO FESTİVALİ DEVAM EDİYOR
22 Aralık tarihine kadar sürecek olan 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde program dolu dolu devam ediyor. Piyanonun büyük buluşmasında son üç gün de coşkulu geçecek. Can Saraç 20 Aralık’ta, Igudesman&Joo 21 Aralık’ta AKM’de sahne alacak. 21 Aralık’ta Aksu Fen Lisesi’nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık’ta AKM’de kapanış konserinde seyirciyle buluşacak.
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