Macit Koper’in 55 yaşındaki eşi senarist Hülya Koper vefat etti (Hülya Koper kimdir?)

Senarist Hülya Koper 55 yaşında hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak Çağatay Ulusoy’lu Eşref Rüya dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan usta aktör Macit Koper’in de eşi olan Hülya Koper uzun süredir kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.