Macit Koper’in 55 yaşındaki eşi senarist Hülya Koper vefat etti (Hülya Koper kimdir?)
Senarist Hülya Koper kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Hülya Koper'in yakın arkadaşı oyuncu Hülya Şen acı haberi “Hülya Koper’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camisi’nden kaldırılacak” mesajıyla duyurdu.
Senarist Hülya Koper 55 yaşında hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak Çağatay Ulusoy’lu Eşref Rüya dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan usta aktör Macit Koper’in de eşi olan Hülya Koper uzun süredir kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.
HÜLYA KOPER KİMDİR?
Hülya Koper 1969 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 1989-1990 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, “Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel”, “Hırçın Kız Kadife” gibi birçok diziyi kaleme almıştı.
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