Madagaskar filmindeki çılgın teori: Her şey bir rüya olabilir mi?

2005’te vizyona giren klasik animasyon filmi Madagaskar hakkında ortaya atılan bir hayran teorisi, filmin kendisinden bile daha çılgın görünüyor.

Söz konusu teori, Madagascar’ı tekrar izleyen bir Reddit kullanıcısı tarafından gündeme getirildi.

TEORİ NE ANLATIYOR?

Filmin ana karakterleri; zürafa Melman, su aygırı Gloria, zebra Marty ve aslan Alex, New York’taki Central Park Hayvanat Bahçesi’nden uzaklaşıp kendilerini Madagaskar’da buluyor.

Ancak iddiaya göre filmde gördüklerimizin büyük kısmı aslında Alex’in gördüğü bir rüya ya da halüsinasyon.

Teorinin çıkış noktası, hayvanların düştüğü gemiden sonra Alex’in sandığının farklı yöne sürüklenmesi. İzleyiciye göre, Alex açlık, susuzluk ve sıcak çarpması yüzünden hayaller görmeye başlıyor.

Buna rağmen, “mucizevi” bir şekilde diğer arkadaşlarının da yanında belirmesi mantıklı görünmüyor.

ÇARPICI AYRINTI: HAYALİ ADA

Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise, hayvanların adanın merkezine ulaştığında gördükleri manzara. Çünkü bu yer, New York’taki hayvanat bahçesindeki duvarda görülen “ada cenneti” resmine tıpatıp benziyor.



Reddit kullanıcısı bu durumu, “Hiçbiri gözlerine inanamıyor. Mantıklı olan da bu çünkü gerçek değil. Alex, yalnız kalmanın verdiği çaresizlikle, zihninde mükemmel bir hikaye kurguluyor.” sözleriyle açıklıyor.

KARANLIK FİNAL İDDİASI

Teoriyi ortaya atan kullanıcıya göre, penguenlerin gemiyi ele geçirmesinden sonra olan her şey Alex’in hayali.

Gerçekte ise aslan tek başına, ıssız bir adada yavaş yavaş ölüme yaklaşıyor. Arkadaşlarıyla yeniden buluştuğunu sanması, aslında “keşke daha açık fikirli olsaydım” diye pişmanlık duymasından kaynaklanıyor.

