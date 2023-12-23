Madama Butterfly operası sanatsever öğrenciler için perdelerini açtı

"SEYİRCİYLE BULUŞMAYA HAZIR"



ADOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Volkan Kıran, söyleşi sonrası AA muhabirine, Madama Butterfly'ın 2024-2025 sanat sezonunun ilk prömiyeri olduğunu belirterek, bundan büyük heyecan duyduklarını kaydetti.



Kıran, temsil için 2-3 aydır yoğun çaba sarf ettiklerini ve yarın eserin Ankaralı sanatseverlerle bulaşacağını belirterek, "Biletleri çıktığı an tükenen, dünyada herkesin ilgiyle takip ettiği, izlemek istediği bir eser. Madama Butterfly'ın son 2 genel provasına baktığımızda görüyoruz ki, çok iyi hazırlanıldı ve seyirciyle buluşmaya hazır. Umut ediyoruz ki Ankaralı sanatseverler de bizim hissettiğimiz duyguları hissederek buradan iyi bir opera izleyerek evlerine dönecekler." dedi.



Öğrencileri, ilk olarak Fındıkkıran balesinin genel provasına davet ettiklerini, bugün de Madama Butterfly Operası'nda ağırladıklarını aktaran Kıran, "Öğrenciler, bazen bizim hiç düşünmediğimiz, bir sonraki çalışmamıza yön verecek harika sorular yöneltiyor. Onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Madama Butterfly ile de harika sorular aldık ve onlarla aldığımız verilerle daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız." diye konuştu. Yönetmen Gürçil Çeliktaş'ın 60'ıncı sanat yılını kutlayacağını hatırlatan Kıran, Çeliktaş'ın sadece Ankara Devlet Opera ve Balesinde değil tüm operalarda büyük saygı gördüğünü, herkesin çalışmaktan mutluluk duyduğu bir rejisör olduğunu kaydetti.



"BİZ SEYİRCİYLE YAŞIYORUZ, ALKIŞLARLA YAŞIYORUZ"



Volkan Kıran, "Biz, 60'ıncı sanat yılını kutlarken, Ankara Devlet Operası olarak kendisiyle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir iş çıkardı. Harika performansını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Biz seyirciyle yaşıyoruz, alkışlarla yaşıyoruz. Seyircinin talebi olduğu sürece Madama Butterfly'ı sahnelemekten memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı. Ankaralı sanatseverlerin kendilerini yalnız bırakmadığını, bilet bulmakta güçlük çektiklerinin farkında olduklarını dile getiren Kıran, şunları kaydetti:



"Sahnemizin ölçüleri, koltuk kapasitesi belli, yeterli kapasitede bilet sunabilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Başka projeler üretmeye çalışıyoruz, temsil sayılarımızı artırmaya çalışıyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu ilgiyi gösterdiği sürece her defasında daha iyi temsilleri karşılarına getireceğimizden emin olabilirler."