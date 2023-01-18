Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, dünya turnesini resmen duyurdu. Kariyerinin 40. yılını kutlayan şarkıcı, "The Celebration Tour” adındaki dünya turnesini resmen duyurdu.

Resmi sitesinde duyuruyu yayınlayan pop müziğin ikonik ismi “Hayranlarıma uzun süredir bekledikleri konseri vereceğim için çok heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.



SOSYAL MEDYA HESABINI TEMİZLEDİ



Dikkat çekici paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 64 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımları silerek gündeme gelmişti. Eğlence dünyasındaki birçok ünlü isim albüm, şarkı veya bir proje öncesi, tüm sosya medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.



Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.

