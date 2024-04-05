Madonna hayranlarının açtığı davanın reddini istedi

Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, sahneye geç çıktığı için hayranlarının tepkisini çekmişti. Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.
Madonna ve hukuk ekibi, davanın reddini talep etti. 13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30'da başlamasını gerekirken 22:30'da başladığını dile getirdi.
Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı. Hayranlar, sabah erkek kalkmak zorunda olduklarını belirterek mağdur olduklarını söyledi.
Madonna'nın avukatları, konserin geç başlaması nedeniyle davacıların "fark edilebilir bir zarar görmediği" yönünde bir savunma yaptı. Ayrıca bilette gösterinin 20:30'da başlayacağına dair hiçbir ibarenin yer almadığına dikkat çekildi.
Öte yandan Madonna, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da şarkıcısının konser esnasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi davaya gönderme olarak nitelendirilmişti.
Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.
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