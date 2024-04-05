Madonna hayranlarının açtığı davanın reddini istedi

Madonna ve hukuk ekibi, davanın reddini talep etti. 13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30'da başlamasını gerekirken 22:30'da başladığını dile getirdi.

Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı. Hayranlar, sabah erkek kalkmak zorunda olduklarını belirterek mağdur olduklarını söyledi.

Madonna'nın avukatları, konserin geç başlaması nedeniyle davacıların "fark edilebilir bir zarar görmediği" yönünde bir savunma yaptı. Ayrıca bilette gösterinin 20:30'da başlayacağına dair hiçbir ibarenin yer almadığına dikkat çekildi.