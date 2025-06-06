Madonna yıllardır ertelediği albümü sonunda çıkarıyor!

Variety'nin haberine göre, albüm ayrıca kariyeri boyunca devam eden sınırlı sayıda üretilen Silver Collection'ın bir parçası olarak da satışa sunulacak.

Ray of Light albümünün 8 parçalık bir kısmı olan Veronica Electronica projesi, 1998'de Madonna tarafından bir remix albümü olarak düşünülmüştü.

Ray of Light alübümü, dünya çapında 16 milyondan fazla kopya sattı ve Madonna'ya En İyi Pop Albümü de dahil olmak üzere 4 Grammy Ödülü kazandırdı.

Veronica Electronica albümü, Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT ve Victor Calderone'nin çalışmalarının yeniden düzenlenmiş versiyonlarının yanı sıra, Madonna ve Rick Nowels tarafından prodüksiyonu yapılan, daha önce yayınlanmamış bir kayıt olan "Gone, Gone, Gone"ın orijinal demosunu da içeriyor.



Madonna'nın son remix albümü Finally Enough Love: 50 Number Ones, 2022'de yayınlandı. Şarkıcının son stüdyo albümü Madame X ise 2019'da müzikseverlerle buluştu.