Mahkemeden ‘Müslüm’ kararı

Müslüm Gürses’in hayatını anlatan gişe rekortmeni ‘Müslüm’ filminin kök öyküsünün kendilerine ait olduğunu iddia eden yapımcı Mine Şengöz ile senarist Yıldız Bayazıt, yapımcı Mustafa Uslu ile ICNN Yapım şirketi ile Dijital Yapım Evi Reklam şirketine dava açtı.



Davaya göre ‘Müslüm’ adlı sinema filminin projelendirilmesi, hikayesinin ve öyküsünün oluşması için Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt 3 yıl boyunca çaba sarf etti. Filmin çekimlerinin gerçekleşmesi için bu işe para yatıracak yapımcılarla görüşen Mine Şengöz, ICNN Yapım şirketiyle anlaşma sağladı. İddiaya göre ICNN Yapım şirketi, sinema filmini yapımcı Mustafa Uslu ile Dijital Yapım Evi Reklam şirketiyle ‘Müslüm’ filminin çekimlerini gerçekleştirmek adına anlaşma sağladığı halde yapımcı Mine Şengöz ile arasındaki sözleşmeye aykırı davranarak jenerikte adına yer vermedi.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yayınlanan ‘Müslüm’ adlı filmde müvekkillerinin yazmış olduğu senaryonun kullanıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Hande Fırat, “Müvekkillere ait Film öyküsü, senaryo ve diyaloglarla ilgili katkıların yüzde 80’e yakın kısmı filmde birebir kullanılmıştır. Filmin ruhunu oluşturan her birini kendi tavır ve üslupları içinde anlatan karakterler müvekkiller tarafından kaleme alınmıştır. Filmin ön ve arka jenerikleri ile tüm tanıtıcı malzemelerinde müvekkiller Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın isimlerine senarist olarak yer verilmesini talep ediyoruz” dedi.

