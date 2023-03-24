Mahsun Kırmızıgül 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek

Ünlü müzisyen ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 18 yılın ardından İngiltere'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.



"Hoş Geldin" adlı yeni albümünü 16 yıl aradan sonra geçen yıl çıkaran Kırmızıgül, Londra'da dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Royal Albert Hall'de 10 Mayıs'ta sahne alacak.



Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde binlerce can kaybı ve yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası gönüllülük esasıyla, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede görev yapıyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede yardım seferberliği yürüten Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 200 kişinin kaldığı bir muz serasının görüntülerini paylaştı.



HALA DEPREM BÖLGESİNDE

Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde binlerce can kaybı ve yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası gönüllülük esasıyla, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede görev yapıyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede yardım seferberliği yürüten Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 200 kişinin kaldığı bir muz serasının görüntülerini paylaştı. Haberin devamı için tıklayın...

