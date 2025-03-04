Mahsun Kırmızıgül açıkladı: Edip Akbayram'ın cenazesine neden katılmadı?

Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı 2 Mart'ta hayatını kaybetti. Usta sanatçı, bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenden sonra Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında hayata veda eden Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Edip Akbayram'ın cenazesine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törene katılamayan Mahsun Kırmızıgül ise aha önceden planlanan bir programı için yurt dışında olduğunu takipçileriyle paylaştı.

"CENAZEYE YETİŞEBİLMEK İÇİN HER YOLU DENEDİM AMA OLMADI" "Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım" diyen Kırmızıgül, şunları söyledi: "Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım."

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"BANA KATTIKLARIN İÇİN MİNNETTARIM" Ünlü isim, sözlerine "Edip Akbayram ustam, çok sevdiğim ve değer verdiğim ağabeyimin son yolculuğunda yanında olamamak tarifsiz bir acı. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve tüm ruhum onunla olacak. Böyle bir günde son kez vedalaşamamak yüreğimi dağlıyor. Ama biliyorum ki gerçek veda mesafelerle değil, kalpten kalbe olur. Canım Edip ağabeyim... Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım... Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım" diye devam etti.

"ONU ANLATMAYA CÜMLELER YETMEZ" Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, Edip Akbayram'ın vefatından sonra yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok sevdiğim canım abim, ustam, idolüm Edip Akbayram’ı kaybettik. Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor. İçimde büyük bir boşluk, tarif edilemez bir hüzün var. Çocukluğumda ilk şarkısını ezberlediğim, içimdeki müzik aşkını ortaya çıkartan, her sözünü zihnime kazıdığım büyük ustam artık yok. Edip Akbayram, sadece bir sanatçı değildi. O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi. O, haksızlığa karşı dimdik duran, sesiyle yürekleri titreten, ezilenin yanında olan bir halk ozanıydı. Onun şarkıları bizlere yol gösterdi, kalbimize dokundu. Çok iyi bir abiydi. Çok nazik, çok kibar bir adamdı. İçindeki insan sevgisi, sanatına ve dostluklarına yansıyan eşsiz bir ruhtu. Onu anlatmaya cümleler yetmez."



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