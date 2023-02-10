Mahsun Kırmızıgül: İnanın hayatımın tokadını yedim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım etmeye gitti. Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesine giden şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, "İnanın hayatımın tokadını yedim" dedi.

Mahsun Kırmızıgül: İnanın hayatımın tokadını yedim

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. Depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

İki depremin ardından afet bölgesine giden şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Kırmızıgül, "Afet bölgesindeyim. Burada herkes zor durumda. Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde ben ve ekibim AHBAP ile koordineli çalışıyoruz. Yardım yapmak isteyen veya ihtiyaç listelerinde olan malzemeleri göndermek isteyenler bana ulaşabilirler" dedi.

"İNANIN HAYATIMIN TOKADINI YEDİM"

Sosyal medya hesabında bölgeden görüntüler paylaşan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" dedi.

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