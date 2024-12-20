Maika Monroe'nun yeni projesi belli oldu
"Cambaz" (Longlegs) filmindeki performansıyla adından söz ettiren ve "çığlık kraliçesi" diye anılan Maika Monroe'nun yeni projesi belli oldu.
"It Follow", "They Follow", "Peşimdeki Şeytan", "Cambaz" gibi yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Maika Monroe'nun sıradaki projesi belli oldu.
Deadline'da yer alan habere göre; "Çığlık kraliçesi" olarak anılan Monroe, Chloe Okuno'nun yazıp yönettiği Brides adlı filmde rol almaya hazırlanıyor.
31 yaşındaki Maika Monroe, filmde; Sally Bishop rolüne hayat verecek.
Yapımcılığını Anthony Bregman ve Stefanie Azpiazu'nun üstleneceği filmin çekimlerinin mart ayında başlaması bekleniyor.
Brides filmi; eşiyle birlikte uzak bir İtalyan villasına seyahat eden Sally Bishop'a, villanın sahibi gizemli kontun ilgi duymasıyla gelişen olayları konu edecek.
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