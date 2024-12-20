Maika Monroe'nun yeni projesi belli oldu

Deadline'da yer alan habere göre; "Çığlık kraliçesi" olarak anılan Monroe, Chloe Okuno'nun yazıp yönettiği Brides adlı filmde rol almaya hazırlanıyor.

"It Follow", "They Follow", "Peşimdeki Şeytan", "Cambaz" gibi yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Maika Monroe 'nun sıradaki projesi belli oldu.

Yapımcılığını Anthony Bregman ve Stefanie Azpiazu'nun üstleneceği filmin çekimlerinin mart ayında başlaması bekleniyor.



Brides filmi; eşiyle birlikte uzak bir İtalyan villasına seyahat eden Sally Bishop'a, villanın sahibi gizemli kontun ilgi duymasıyla gelişen olayları konu edecek.