Makedon Halk Dansları Topluluğu Mersin'den memnun ayrıldı

Milosevski Dans Topluluğu, Tarsus’ta yapılan festivalde hem gösteri gerçekleştirdi hem de diğer etkinliklere katıldı. Mersin’e ilk defa gelen ve gösterileriyle festivale renk katan ekip, 5 gün Mersin’de kaldı. Ekip, kaldıkları süre boyunca yöresel lezzetler başta olmak üzere, tarihi ve turistik yerler gibi Mersin’e dair pek çok şeyi deneyimledi. Ekip, Mersin’den ayrılmadan önce de Atatürk Evini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

“FESTİVALİN BU KADAR GÜZEL OLACAĞINI TAHMİN ETMEZDİK”

Topluluğun Yönetim Üyesi Naci Tahiroğlu, festivali değerlendirerek, “Gerçekten çok güzel bir festival oldu. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdik. Organizasyondan memnunuz. Mersin’i televizyonlarda gördük. Ben ve diğer arkadaşlarım tüm Avrupa'yı gezdik ama Mersin en iyi şehirlerden birisi. Tarsus da başka bir güzel. Tarsus'un tarihini öğrendik, çok enteresandı bizim için” dedi.

Atatürk Evi'ni ziyaret etmenin bambaşka bir duygu olduğunu söyleyen Tahiroğlu, “Bir ay önce Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manastır Askeri İdadi okulunu öğrencilerle ziyaret ettik. Mersin’de Atatürk Evi olduğunu bilmiyorduk. Duyunca ziyaret etmek istedik. Bizler için çok önemli” ifadelerine yer verdi.



“FESTİVAL SAYESİNDE ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK”

Toplulukta yer alan Ljupeho Pecalevski, festivali çok sevdiğini belirterek, “Çok güzel bir festival oldu. Diğer devletlerden topluluklar da katıldı. Festival sayesinde çok güzel günler geçirdik. Mersin ve Tarsus halkını çok beğendik, çok misafirperverler” dedi.