Makedon Kulesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Makedon Kulesi'nin kent için son derece önemli olduğunu söyledi. Makedon Kulesi'nin, Roma döneminde yapılan dört sur kulesinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, 1870'li yıllarda saat eklenen yapının, saat kulesi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Sezer, saat kulesinin 1953 yılında yaşanan depremde kısmı hasar gördüğünü anlattı. Kulede restorasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Sezer, şöyle konuştu:



"Kule etrafında bulunan sur içi alanında kazı çalışmaları devam ediliyor. Gerçekten de her çalışmada, yeni yeni alanlar bulunuyor. En son çalışma yapılan yerlerde bir şapel, yine aynı şekilde bir seramik atölyesi bulundu, bir buzhane ortaya çıkarıldı. Bu bölge üç medeniyetin izlerini taşıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras. Restorasyon tamamlandığında arkeolojik gezi alanı olarak kullanılacak. Aynı zamanda da Galata Kulesi gibi ışıklandırma yapılacak. Kule içerisine asansör sistemi kuruluyor. Ziyaretçiler kulenin en son durağına çıkarken, her katta bir medeniyetin izlerini takip ederek ilerleyecek."