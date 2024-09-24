Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti (Alp Kavasoğlu kimdir?)

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunu. Üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatorlugu yaptı. Ardından Loreal Profesyonel ürünler departmanında işe başladı. Daha sonrasında Mehmet Tatlı Akademi de eğitim ve Artistik direktörlüğü yaptı. 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist oldu.



Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler gördü. Aldığı eğitimlerle birlikte kendine özel eğitimler yarattı ve Türkiye'deki kuaförlere ve makyaj artistlerine eğitimler düzenledi.



2016 yılında Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı.