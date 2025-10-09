Malatya Arslantepe'deki 5 bin 500 yıllık kılıçlar tarihe ışık tutuyor
Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde çalışmalar sürüyor. 1976'daki kazılarda çıkarılan yaklaşık 5 bin 500 yıllık kılıçlar tarihe ışık tutuyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları yaklaşık bir asırdır sürüyor.
Roma La Sapienza Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen kazılarda 1976'da höyüğün saray kısmında yaklaşık 5 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 9 kılıç gün yüzüne çıkarıldı.
Dünyanın bulunan en eski kılıçları olduğu belirtilen 9 kılıç, o dönemdeki askeri sistem hakkında bilgi veriyor.
Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki kılıçların üçünde gümüş işlemeli kabzalar bulunuyor. Kılıçlar, devletleşme sürecinin sembolü olarak da değerlendiriliyor.
Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, Arslantepe Höyüğü'nden çıkarılan kılıçların bölge ve dünya arkeolojisi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Ata, "Bu eserler, dönemin en önemli teknolojisini yansıtmaktadır. Milattan Önce 3 bin 400 yıllarına tarihlenen bu kılıçlar, bakır ve arsenik karışımlı olup üzerlerinde gümüş işlemeli motifler bulunmaktadır. 6 kılıcımız geçici olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergileniyor, üç kılıcı ise Malatya'da sergiliyoruz" dedi.
