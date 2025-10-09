Malatya Arslantepe'deki 5 bin 500 yıllık kılıçlar tarihe ışık tutuyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Anadolu'da kurulan ilk şehir devleti olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları yaklaşık bir asırdır sürüyor.

Roma La Sapienza Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen kazılarda 1976'da höyüğün saray kısmında yaklaşık 5 bin 500 yıllık olduğu belirlenen 9 kılıç gün yüzüne çıkarıldı.

Dünyanın bulunan en eski kılıçları olduğu belirtilen 9 kılıç, o dönemdeki askeri sistem hakkında bilgi veriyor.