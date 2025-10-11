Malatya'da sahneye çıkan Aydilge'den Filistin'e destek
Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Ünlü isim, Filistin mücadelesine destek verdi.
"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde hayranlarıyla buluştu.
Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti.
Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmayarak, "Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz" dedi.
Aydilge, sözlerine "O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum" diye devam etti.
Ünlü sanatçı, konuşmasının ardından dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" isimli şarkısını söyledi.