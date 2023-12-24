Malatyalılar aylar sonra sinemayla buluştu

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Malatya’da 11 ay sonra Malatya Kongre ve Kültür merkezi'nde gececi sinema salonu açıldı. Malatyalılar sinemaya yoğun ilgi gösterdi.

1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerini konu alan, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer aldığı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi Malatya'da seyircileriyle buluşuyor.

Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatan TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki”, haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.