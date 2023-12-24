Malatyalılar aylar sonra sinemayla buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, vatandaşlar aylar sonra açılan gececi sinema ile film izleme imkanı buldu.

Malatyalılar aylar sonra sinemayla buluştu

6 Şubat depreminde ağır hasar alan ’da 11 ay sonra Malatya Kongre ve Kültür merkezi'nde gececi salonu açıldı. Malatyalılar sinemaya yoğun ilgi gösterdi.

1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerini konu alan, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer aldığı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi Malatya'da seyircileriyle buluşuyor.

Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatan TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki”, haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

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