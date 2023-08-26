Malazgirt’te Urartu dönemine ait yazıtlar keşfedildi

“URARTU DÖNEMİNE AİT YAZITLAR KEŞFETTİK”

Yapılan kazı çalışmalarında Urartu dönemine ait yazıtlar tespit ettiklerini belirten Çevik, “Geçen yıl iç kalede yaptığımız çalışmada kale kazısına ilaveten bir de 13-14’üncü yüzyıla ait bir handa da çalışma yürüttük. Bütün bu çalışmalar çerçevesinde aslında Malazgirt’in daha uzak geçmişine, belki tarihsel köklerine ilişkin izler de yakalıyoruz" dedi.

Çevik ayrıca, "Varlığı bilinen fakat ilk kez bizim aracılığımızla Urartu yazıtları yerinde tespit edildi ve koruma altına alındı. Şu an Malazgirt kent müzesine taşınarak Malazgirt’in tarihini açığa çıkaracak çok önemli belgeler tarafımızdan müzede koruma altına alındı. Bütün bu proje çerçevesinde biz sadece Malazgirt tarihini Malazgirt savaş alanının geçtiği yeri açığa çıkarmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda ekip olarak Malazgirt ve yakın yöresinin tarihini aydınlatmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.