Malazgirt’te Urartu dönemine ait yazıtlar keşfedildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen ve 12 üniversiteden 40 akademisyenin görev yaptığı kazı çalışmalarında, şehir surları içinde çevresi toprakla kaplı han ortaya çıkarılırken surların dışında ise Urartu dönemine ait yazıtlar keşfedildi.
Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, projenin dördüncü yılında önemli buluntular elde ettiklerini ifade ederek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Ahlat Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda 12 üniversiteden 40’a aşkın uzmanla 2020 yılında Malazgirt savaş alanının tespitine dönük bir proje başlatıldı. O projenin dördüncü yılındayız. Projemiz Malazgirt savaş alanının geçtiği yeri noktasal bir şekilde tespit etmek amacıyla yani bu büyük zaferi yerinde tespit ederek görünür kılmak bilimsel olarak ortaya koymak amacıyla başlatılmıştır” şeklinde konuştu.
“URARTU DÖNEMİNE AİT YAZITLAR KEŞFETTİK”
Yapılan kazı çalışmalarında Urartu dönemine ait yazıtlar tespit ettiklerini belirten Çevik, “Geçen yıl iç kalede yaptığımız çalışmada kale kazısına ilaveten bir de 13-14’üncü yüzyıla ait bir handa da çalışma yürüttük. Bütün bu çalışmalar çerçevesinde aslında Malazgirt’in daha uzak geçmişine, belki tarihsel köklerine ilişkin izler de yakalıyoruz" dedi.
Çevik ayrıca, "Varlığı bilinen fakat ilk kez bizim aracılığımızla Urartu yazıtları yerinde tespit edildi ve koruma altına alındı. Şu an Malazgirt kent müzesine taşınarak Malazgirt’in tarihini açığa çıkaracak çok önemli belgeler tarafımızdan müzede koruma altına alındı. Bütün bu proje çerçevesinde biz sadece Malazgirt tarihini Malazgirt savaş alanının geçtiği yeri açığa çıkarmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda ekip olarak Malazgirt ve yakın yöresinin tarihini aydınlatmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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