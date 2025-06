Malcolm in the Middle ekranlara geri dönüyor

Dana Carvey ve David Spade’in sunduğu Fly on the Wall podcast’ine katılan ABD'li oyuncu, Dewey karakterini canlandıran Erik Per Sullivan'ın dizinin yeni kadrosunda yer almacağını da sözlerine ekledi.

Şu anda 33 yaşında olan Sullivan, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini sonlandırdı. Eski rol arkadaşı hakkında konuşan Bryan Cranston "Sullivan, şu anda Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyor. Gerçekten çok zeki biri ama oyunculuğa dönmeyi düşünmüyor'' dedi.