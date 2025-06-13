Malcolm in the Middle ekranlara geri dönüyor
Ünlü oyuncu Bryan Cranston, sevilen dizi Malcolm in the Middle'ın ekranlara yeniden döneceğini duyurdu.
Dana Carvey ve David Spade’in sunduğu Fly on the Wall podcast’ine katılan ABD'li oyuncu, Dewey karakterini canlandıran Erik Per Sullivan'ın dizinin yeni kadrosunda yer almacağını da sözlerine ekledi.
Şu anda 33 yaşında olan Sullivan, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini sonlandırdı. Eski rol arkadaşı hakkında konuşan Bryan Cranston "Sullivan, şu anda Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyor. Gerçekten çok zeki biri ama oyunculuğa dönmeyi düşünmüyor'' dedi.
Malcolm in the Middle dizisinin yeni bölümlerinin dijital bir platformda yayımlanması bekleniyor. Nisan ayında dizinin başrol oyuncularından Frankie Muniz, Bryan Cranston ve Jane Kaczmarek ile sette çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak çekimlerin başladığını duyurmuştu.
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