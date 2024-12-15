Malcolm in the Middle yıllar sonra geri dönüyor
2000-2006 yılları arasında ekranlara gelen ünlü komedi dizisi Malcolm in the Middle, yeni bölümleri ile geri dönmeye hazırlanıyor.
Bir döneme damga vuran komedi dizisi Malcolm in the Middle, yeniden çekiliyor. Variety’nin haberine göre yeni proje, orijinal dizinin yaratıcısı Linwood Boomer tarafından hayata geçirilecek.
Dizinin yıldızları Frankie Muniz, Bryan Cranston ve Jane Kaczmarek de ikonik rollerine geri dönüyor.
Dört bölümden oluşacak yeni versiyon, Hal ve Lois'in 40. evlilik yıldönümü için eve çağrılan Malcolm'ın yeniden ailenin kaosuna sürüklenmesini konu edecek. Ancak bu kez Malcolm'ın yanında kızı da olacak.
Mini dizi olarak planlanan Malcolm in the Middle'ın yeni versiyonunu Ken Kwapis yönetecek.
Yayın hayatı boyunca 33 Emmy adaylığı alan Malcolm in the Middle dizisi bu adaylıkların yedisini kazandı.
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