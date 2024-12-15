Malcolm in the Middle yıllar sonra geri dönüyor

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Malcolm in the Middle, yeniden çekiliyor. Variety’nin haberine göre yeni proje, orijinal dizinin yaratıcısı Linwood Boomer tarafından hayata geçirilecek.

Dizinin yıldızları Frankie Muniz, Bryan Cranston ve Jane Kaczmarek de ikonik rollerine geri dönüyor.

Dört bölümden oluşacak yeni versiyon, Hal ve Lois'in 40. evlilik yıldönümü için eve çağrılan Malcolm'ın yeniden ailenin kaosuna sürüklenmesini konu edecek. Ancak bu kez Malcolm'ın yanında kızı da olacak.