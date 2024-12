Malcolm in the Middle yıllar sonra geri dönüyor

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Malcolm in the Middle , yeniden çekiliyor. Variety’nin haberine göre yeni proje, orijinal dizinin yaratıcısı Linwood Boomer tarafından hayata geçirilecek.

Mini dizi olarak planlanan Malcolm in the Middle'ın yeni versiyonunu Ken Kwapis yönetecek.



Yayın hayatı boyunca 33 Emmy adaylığı alan Malcolm in the Middle dizisi bu adaylıkların yedisini kazandı.