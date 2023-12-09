Manav Türklerinin yöresel değerleri müzede yaşatılıyor

Manav Türkleri hakkında bilgi veren Portakal, "Kandıra ve civarının, Akça Koca Bey tarafından fethedilmesinin ardından Türkmenler o bölgeye yerleştiriliyor. Yürüyen Türkmenler 'yörük', oturanlarsa 'manav' ismini alıyor. Burada yerleşik düzende tarla, bağ, bahçe ve hayvancılıkla uğraşarak günlük hayatlarını devam ettiriyorlar." dedi.



Portakal, müzenin yer aldığı Portakal Hafız Konağı'nın mimari yapısıyla Kocaeli için çok önemli bir değer olduğunu dile getirerek, müzenin böyle bir konakta hizmete açılmasının kıymetli olduğunu vurguladı.



Ziyaretçilerin müzedeki sözlü anlatı ekranlarında Manav Türklerine ait derlenen türkü, masal ve mani örneklerine ulaşabildiklerini anlatarak, "Yine dijital ekranlarda günlük kıyafeti, kaftanı ve benzeri kıyafetleri ziyaretçilerimize sunuyoruz. Ziyaretçi beğendiği motifleri ekrana yerleştirip hikayesini öğrenmiş oluyor. Kilim dokumayla ilgili yine dijital bir ekranımız var. Bu dijital ekranda da Kocaeli'nin kilim motiflerinin öyküleri, renkleri, desenleri ve nasıl dokunacağıyla ilgili bilgileri de ziyaretçilerimize aktarıyoruz. İnteraktif alanımızda ise ziyaretçilerle kilim dokuyoruz." ifadelerini kullandı.



Portakal, "yaşayan müze" oluşturulduğuna değinerek, "Müzede sergilenen her ürün, tasarlanarak hazırlandı. Biz sürekli kendimizi yenileyebilir olmayı hedefledik. Koleksiyonumuzun bir kısmı şu an sergileniyor, diğer kısmı da geçici sergilerle ziyaretçilerimizle paylaşılacak. Müzede, akademik ve saha çalışmalarına önem verip yerel kültürü arşivleme ve gelecek kuşaklara aktarmak adına ciddi çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.