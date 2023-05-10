"Mandalorian" yıldızı Pedro Pascal'ın yeni projesi belli oldu

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren ve sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen oyuncu Pedro Pascal'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu "Weapons" adlı korku filmiyle izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda ise tartışmalı "Barbarian" filminin yönetmeni Zach Cregger oturacak.

Yönetmenin ikinci uzun metrajı olan filmin senaryosunu da Cregger kaleme alacak. Filmin konusu henüz belli olmasa da Paul Thomas Anderson'ın "Magnolia" filmine benzer bir tonda olacağı düşünülüyor.