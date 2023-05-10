"Mandalorian" yıldızı Pedro Pascal'ın yeni projesi belli oldu

Star Wars evreninde geçen "Mandalorian" dizisiyle yıldızı parlayan ve son dönemde "The Last of Us" dizisiyle adından söz ettiren Pedro Pascal, "Barbarian" filminin yönetmeni Zach Cregger'ın yeni filminde rol alacak.

"Mandalorian" yıldızı Pedro Pascal'ın yeni projesi belli oldu

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren ve sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen oyuncu Pedro Pascal'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu "Weapons" adlı korku filmiyle izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda ise tartışmalı "Barbarian" filminin yönetmeni Zach Cregger oturacak.

Yönetmenin ikinci uzun metrajı olan filmin senaryosunu da Cregger kaleme alacak. Filmin konusu henüz belli olmasa da Paul Thomas Anderson'ın "Magnolia" filmine benzer bir tonda olacağı düşünülüyor.

"Mandalorian" yıldızı Pedro Pascal'ın yeni projesi belli oldu - 1 2023 Met Gala kırmızı halısı

Pascal'ın gelecek projeleri arasında Ridley Scott'ın "Gladyatör" devam filmi, Ethan Coen'in ilk solo yönetmenlik denemesi "Drive-Away Dolls" ve Pedro Almodovar kısa filmi "Strange Way of Life" yer alıyor.

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