Manisa Kalesi’nde restorasyon çalışmaları başladı

Spil Dağı’nın eteğine kurulu Manisa Kalesi, Helenistik, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. Uzun yıllar ihmal edilen ve define avcıları ile duyarsız vatandaşlar tarafından tahrip edilen kale, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün çalışması ile ayağa kaldırılacak.



Çalışmalara ilişkin bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Manisa Kalesi’nin yapılış tarihine ilişkin elimizde herhangi bir veri yok. Fakat 1222 yılında Bizans İmparatorluğu döneminde buranın yenilendiği ve tamir edildiğini biliyoruz. Elimizdeki kaynaklar ile dış kalenin Helenistik dönemde yapıldığını, iç kalenin ise 1222 yıllarında Bizans İmparatoru III. Joannes Dukas Vatatzer döneminde yapıldığına dair bilgiye ulaşıyoruz. Kale birçok dönemde önemli bir alan. 1313 yılında Saruhan Bey bölgeyi fethettikten sonra kaleyi kullanmaya devam ediyor. İç kale içerisinde yerleşimler var. Saruhan Bey, kaleyi fethettikten sonra ‘fethin nişanesi’ olması için hemen burçların dibine bir mescit inşa ettiriyor” dedi.

Sudak, “Manisa Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle bir zemin araştırması çalışması yürütüyoruz. Bununla ilgili önümüzde uzun bir süre var. Özellikle arkeolojik alanlarda başlayan çalışmalar bir hayli uzun sürebiliyor. Fakat mevcut kalenin ayakta kalan yapılarını kısa sürede, orta vadede bitirmeyi planlıyoruz. Sur uzunluğu 4,5 kilometre, 13 kuleden oluşuyor. Bugün bu kulelerin tamamı ve surların büyük bir bölümünü göremiyoruz. Bunlar yapılacak kazı çalışmaları ve proje sonunda nihayete kavuşacak” diye konuştu. "TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PROJE OLACAK" Sudak, sözlerini “Manisa Kalesi, iç ve dış kaleden oluşuyor. İç kale, dış kaleden 2 kilometre daha içeride, fakat dış kale şehirden görünebilecek bir alanda. Geçtiğimiz günlerde Saruhan Bey tarafından yapılan Fetih Mescidi’ni restorasyon çalışmalarının ardından açılışını yaptık. Burası Manisa’ya gelen ziyaretçiler tarafından çok ilgi ile karşılandı. Bu alanın da turizme kazandırılması, gelen turistlerin kaleyi ziyaret edebilmesi için bu alanda çeşitli noktalar oluşturmayı planlıyoruz. Manisa Kalesi, orta vadede hem şehrimizin kültür hayatı ile ilgili hem de turizm açısından önemli bir proje olacaktır" diye noktaladı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun