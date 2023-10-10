Manuel Çıtak hayatını kaybetti (Manuel Çıtak kimdir?)

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Çıtak için 11 Ekim’de Feriköy Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak, iki de çocuk sahibiydi.

MANUEL ÇITAK KİMDİR?

1962 yılında Malatya’da doğan Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.



Üniversite yıllarında çıktığı Türkiye seyahatlerinde başladığı fotoğraf çekimlerinde ağırlıklı olarak insan ve portre çalıştı. Kent yaşamı, portre ve çevre gibi konularda siyah-beyaz fotoğrafı ustalıkla kullandı. Türkiye’deki birçok basın kuruluşunda bağımsız olarak fotoröportaj çalışmaları yapan Çıtak’ın fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi, gazete ve kitap projelerinde yayınlandı ve birçok sergide yer aldı.



Çıtak 1994 yılında Madenciler ve 1996 yılında Kilyos panoromaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Çıtak'ın çalışmaları ilk kişisel sergisi olan "islomania"da sanatseverlerle buluşmuştu.



