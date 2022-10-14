Maradona'nın eliyle attığı golü görmeyen hakem topu satıyor

Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" dediği golde filelere giden top, açık artırmaya çıkıyor.



Müzayedeye çıkan meşin yuvarlağın sahibi ise, efsane futbolcunun eliyle attığı golü görmeyen hakem Ali Bin Nasser.



1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere maçında futbol tarihinin en tartışmalı gollerinden birini atan Maradona, yıllar sonra verdiği bir röportajda, "O golde biraz Maradona'nın kafası, biraz da tanrının eli vardı" demişti.



16 Kasım'da Londra'da açık artırmaya çıkacak topun 3 milyon doların üzerinde bir bedelle alıcı bulması bekleniyor.



Kasım 2020'de hayatını kaybeden unutulmaz oyuncu, "Tanrı'nın Eli" golünü attıktan dakikalar sonra "Yüzyılın golü" seçilen golü atmıştı.



Arjantinlinin o maçta giydiği forma ise Mayıs ayında 8 milyon dolara satıldı.