Mardin kültürü ve sanatı 400 yıllık konakta yaşatılıyor

Mardin'daki tarihi konak ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, kentin kültürünü ve sanatsal değerlerini tek çatı altında buluşturmak için yaklaşık 4 yıl önce çalışma başlattı. Tarihi kentteki konakları inceleyen Gürgör, merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de Mısırlı bir aile tarafından 400 yıl önce yaptırılan ve bir süredir kullanılmayan 2 katlı tarihi bir konak tespit etti.

Gürgör, aslına uygun olarak restore ettirdiği tarihi yapının kentin kültürel ve sanatsal değerlerinin yaşatıldığı "Yaşayan Müze" olarak hizmet vermesi için Kültür ve Turizm Bakanlı'ğına müracaat etti. Bakanlığın da onayı ile müzeye dönüştürülen tarihi yapıda kente özgü telkari ve bakırcılık sanatı uygulanıyor, reyhani gösterisi ve erbane dinletisi yapılıyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler kentin kültür ve sanatını tanımak için Yaşayan Müze'nin yolunu tutuyor.

