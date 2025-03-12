Margot Robbie ile Colin Farrell başrolde: A Big Bold Beautiful Journey ertelendi

Margot Robbie ile Colin Farrell'ın başrollerini paylaştığı A Big Bold Beautiful Journey filminin vizyon tarihi ertelendi. 9 Mayıs'ta vizyona girmesi planlanan film, 19 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.



Filmin yönetmeliğini ise After Yang filminin yönetmeni Kogonada üstlenecek. Filmde Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NEDİR?



Filmin senaryosunu ise The Menu ile adından söz ettiren Seth Reiss kaleme alacak. Merakla beklenen filmin konusu ile ilgili çok bilgi verilmese de filmin iki yabancının onları bir araya getiren bir yolculukta buluşmasını konu alacağı biliniyor.