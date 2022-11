Margot Robbie: İyi bir oyuncu olduğumu o rol sayesinde anladım

Şu sıralar Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle’in imzasını taşıyan Babil filmiyle gündeme gelen Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie, iyi bir oyuncu olduğunu nasıl anladığını paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Amerikalı buz patenci Tonya Harding’i canlandırdığı Ben, Tonya filmindeki rolü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, “Ben, Tonya filmini ilk izlediğimde ‘Tamam ben iyi bir oyuncuyum’ dedim kendime” ifadelerini kullandı.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ



Avustralyalı oyuncu “I, Tonya” filmindeki rolüyle 90. Oscar Ödülleri'ne “En İyi Kadın Oyuncu” dalında aday gösterilmişti. Robbie aynı filmdeki rolüyle 2018 Film Eleştirmenleri En İyi Komedi Filmi Kadın Oyuncusu Ödülü almış ve 75. Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilmişti.

OYUNCULUĞU BIRAKMA NOKTASINA GELDİ



32 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Vanity Fair’e verdiği röportajda, bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı. Robbie, dünya çapında şöhreti yakalamasını sağlayan ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini söyledi.



Filmde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Robbie, filmde rol almadan önce Avustralya’da yayınlanan Neighbours adlı TV dizisinde ve Pan Am adlı mini dizide rol almıştı.